Cuando Jorge Fernández Díaz negaba la "policía política"  

...y pedía que le creyeran: esto "no es Corea del Norte" Lo dijo en Comisión en el Congreso hace 3 años. El 5 de abril de 2017, Jorge Fernández Díaz añadía que esto no pasaba en España. Que España "no es Corea del Norte" No le gustaba al exministro el uso de los términos "policía privada" ni "policía política" y decía que sería "gravísimo" que ocurriera algo así.