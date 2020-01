Cuando ir contra Menéame sale mejor que disfrutarlo

Como no quiero empezar un nuevo BanDay no voy a nombrar a ningún usuario... salvo a mi mismo.

Las útimas páginas de mi historial de envíos tienen una progresión constante y al alza de negativos contra mis meneos. En los últimos tiempos el porcentaje de noticias que se me negativiza, sin razón objetiva, está en el 60-65% de media, y subiendo. Esto quiere decir que 6-7 de cada 10 meneos míos serán negativizados hasta que salga el aviso amarillo y/o sean retirados de portada... sólo por ser envíos míos. Y se que no soy, ni mucho menos, el único que sufre o ha sufrido este trato en los últimos tiempos.

El último ejemplo de esto, y quizá uno de los más sangrantes, ha sido un meneo sobre un breve análisis de dos obras pictóricas melllizas de Gustav Doré, un pintor de finales del siglo IXX.

Contenido cultural clásico, de belleza innegable, exento de polémica, original (no he sido capaz de encontrar algo similar en la historia de MNM), de una fuente que nunca había meneado antes (una página recién descubierta por mi), bien etiquetada y categorizada (en cultura)...

Me duele Menéame como si fuese un hijo escalabrao'

El contenido consiguió llegar a portada (no sin tener colgado antes el aviso por negativos, claro), y una vez allí fue retirada, después de 52 meneos y casi 700 clics: por 7 votos de irrelevante, 2 de duplicada, y 2 de cansina.

Repetimos: un envío cultural y original. Reitirado por "irrelevante", "duplicado" o "cansino" de portada y de la categoría de cultura. ¿Que dice eso de Menéame como agregador de contenidos?, ¿qué dice eso sobre nosotros como comunidad?, ¿qué dice eso sobre el funcionamiento actual de la web?... ¿Qué nos está pasando?

¿Ya no cabe la cultura en la categoría de cultura?, ¿ya no cabe nada en Menéame que no sea una guerra artificial de sexos?, ¿ya no cabe nada que no sea neopropaganda política?.

¿Ya no nos queda tiempo, ganas, ni capacidad para reflexionar un poco sobre nosotros mismos o para maravillarnos con lo bonito, con lo emotivo... siquiera con la idea de la mismísima muerte, que es lo único que nos iguala realmente a todos?

La sección de humor gráfico de Menéame ahora son los registros de cálculo de karma en mis envíos...

La respuesta, por desgracia, es casi peor que la peor respuesta ("¡el mundo se va a la mierda, nos hemos vuelto unos idiotas insensibles!"). Porque el problema no es que ya no nos paremos con todo esto, o que no lo apreciemos. El problema es que entre los ya no tantos que quedamos por aquí tenemos a una pequeña minoría de "usuarios" a los que usar la web contra la propia web les sale mejor que al resto de nosotros usarla de forma legítima. Lo cual, obviamente, reduce todo esto al absurdo.

Si la única manera de poder seguir agregando contenidos de calidad, para mi, pasa por abortar este usuario y comenzar uno nuevo con el que, además, tenga que cercenar mis opiniones para poder pasar la criba censora del negativo propagandístico... entonces los usuarios con comportamiento deplorables ganan la partida doblemente, porque además de apisonarme, me obligan a convertirme en uno de ellos. El resentimiento se suma, la espiral de contenido y opinión zombie se acrecenta y acelera... Y la web morirá incluso antes.

Hace ya tiempo que comprendí todo esto, y no voy a darles el gusto. Pero también he llegado a un punto de no retorno, en el que seguir participando así, es absurdo a todas luces. Seguiré por aquí, pero dejaré de aportar contenido hasta que tenga la sensación de que esto cambia de rumbo.

Y si no lo hace, bueno... al menos no podrán de decir que abandoné el barco.