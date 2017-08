Muchos trabajadores habréis pasado por la experiencia de que el empresaurio os amenace con el traslado en caso de que no aceptéis hacer horas extras ilegales, os reduzcáis voluntariamente la jornada, exijáis disfrutar de todas vuestras vacaciones, os neguéis a realizar funciones no retribuidas de una categoría superior, etc. etc. La amenaza puede ser sutil, indirecta o bien directísima en los casos de los empresaurios más cafres.