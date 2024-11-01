Cuando la electricidad se encontró con la revolución democrática [Eng]  

Mucho antes de que el líder ruso Vladimir Lenin afirmara que «el comunismo es el poder soviético más la electrificación de todo el país», otro grupo de revolucionarios se propuso electrificar su nación. Para aportar la fuerza conceptual necesaria para dar vida a un sistema político radical, los revolucionarios de la Francia del siglo XVIII recurrieron a la incipiente ciencia de la electricidad en busca de nuevas expresiones de entusiasmo patriótico [...] el Diccionario Oxford de la Lengua Inglesa registra el primer uso de «electricidad» en 1646