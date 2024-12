Cuando Bob Dylan pasó de ser "Judas" a un cristiano convencido

Un ensayo reivindica el disco que dio inicio a la etapa cristiana de Dylan y cuya publicación supuso una conmoción solo comparable a su electrificación en el festival Folk de Newport. "El horrible Evangelio de Bob Dylan", "Las canciones de Slow Train Coming son monolíticas: Jesús es la respuesta y, si no lo crees, estás jodido", "Lo peor de Dylan como artista fue su época como iluminado bajo la cruz", "Me decepcionó Slow Train Coming y me fui alejando de Dylan hasta que desconecté cuando ofreció un concierto ante el papa Wojtyla"… A la luz de e