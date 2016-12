¿Cuáles son los países más pacíficos y violentos del mundo, y qué lugar ocupa España?

El Índice de Paz Global es un indicador que mide el nivel de paz y la ausencia de violencia de un país o región. Lo elaboran y publican desde el año 2007 el Institute for Economics and Peace junto a varios expertos de institutos para la paz y think tanks 2016. El estudio incluye variables internas como violencia y criminalidad y externas, como gasto militar y las guerras en las que participa el país