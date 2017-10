¿Cuál es el momento ideal para colocar un DIU?

¿Duele mucho colocarlo? La verdad es que no duele mucho, aunque eso depende de la persona y del umbral del dolor que tenga. Si la persona considera que la inserción puede ser dolorosa, se pudiera indicar un analgésico por via oral a los 30´antes de administrarlo. Durante los primeros días es posible que se tengan molestias y dolor menstrual, pero usualmente es manejable y no requiere tratamiento, aunque algunas mujeres pudieran requerir del analgésico tres veces al día.