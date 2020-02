¿Cuál es la mejor peor excusa ante un positivo por dopaje?

Admitir la culpa. Oye, mira, sí, lo hice. Qué pasa. «Lo siento mucho, me he equivocao y no volvedá a ocudid». Suena bien, ¿verdad? Pues no. Olvídense. Ciencia ficción, (casi) nunca sucede. Porque el ser humano es falaz por naturaleza, y lo que a los malos les falta en honestidad lo compensan sobradamente con imaginación. Qué coño, también es un arte. Admirable. Hermoso. Me emociono. Con el doping, lo mismo. Es difícil que alguien venga a decirnos vale, me han pillado, media sonrisilla, jejeje, qué le vamos a hacer, fue bonito mientras duró.