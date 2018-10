¿Cuál es la ingesta óptima de Vitamina C?

Durante muchos años, la dosis diaria recomendada de vitaminas se basaba simplemente en la prevención de deficiencias con un margen de seguridad. Pero, por ejemplo, la minúscula cantidad de vitamina C necesaria para evitar el escorbuto no es necesariamente la ingesta ideal para una óptima salud. ¿Entonces cuál podría ser la ingesta óptima de vitamina C? Preguntémosle al cuerpo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Observando cual es la cantidad que el cuerpo absorbe y excreta.