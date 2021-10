¿Cuál ha sido la causa de la caída de Facebook? [ENG]

"Lo que realmente apesta -y por lo que Facebook seguía sin funcionar horas después- es que como tanto BGP como DNS están caídos, la "conexión con el mundo exterior está caída, el acceso remoto a esas herramientas ya no existe, así que el procedimiento de emergencia es obtener acceso físico a los routers de interconexión y hacer toda la configuración localmente". Por supuesto, los técnicos in situ no saben cómo hacerlo y los administradores de red de alto nivel no están en el lugar. Esto es, en resumen, un gran lío. "