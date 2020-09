El CSIC lanza un 'crowdfunding' para investigar 100 'viejos' antivirales contra el COVID-19

«Mucha gente piensa que hasta que no haya una vacuna efectiva no habrá solución pero no es la única opción. Podemos hallar terapias farmacológicas que se puedan tomar en las fases más leves y frenar al virus o incluso personas asintomáticas que vivan en entornos donde se produzca un brote y evitar que se convierta en una zona de transmisión comunitaria», explica Cristina Rico, doctora en Biología, jefa del Laboratorio de Estructura Celular en el Centro Nacional de Biotecnología e investigadora en el CSIC.