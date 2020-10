Cs enloquece: "El catalán no es la lengua propia de Cataluña. Es un engendro"

Cada viernes que en el Parlament hay Sesión de control a la CCMA, Ciudadanos debe creer que no se retransmite en directo. Este viernes los naranjas se han retratado como nunca. A la diputada Sonia Sierra le molesta que un segurata obligue a una periodista de TV3 a hablar castellano: "Mireia Prats deTV3 señaló a un empleado de seguridad en la Conselleria Salud por no atenderla en catalán. Los medios públicos catalanes imponen el catalán por encima del español". Y añade que el catalán NO es la lengua propia de Catalunya.