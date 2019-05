Cs, de entrada NO

Un liberal no es otra cosa que un fascista con dinero. Lo que viene sucediendo en una sociedad capitalista como en la que estamos sumergidos, es que el voto cambia de rumbo y aunque tome el rumbo de la izquierda, al final se tuerce a la derecha. No sé si me explico, pero el cambio de rumbo se debe a que el imperativo económico se apropia de la buena voluntad de los votantes en democracia. Con esto quiero decir que Pedro Sánchez, por mucho que haya ganado el Gobierno, no ha ganado el poder. El poder sigue en manos del Capital.