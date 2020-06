Bueno, no me enrollo y os cuento la inconmensurable idea que he tenido esta noche. Me he bajado 1,9 millones de contratos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Me he bajado 1 millón de candidatos electorales desde 1979. Y estoy cruzando datos. Juro por el polo rojo de Richard Stallman que en la primera prueba que he hecho, ya me he encontrado algo feo. Ahora os lo cuento, a título de ejemplo.