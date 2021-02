La cruzada en busca del adaptador de Video8 a VHS [EN]

Quieres ver una cinta de 8mm/Hi8 o miniDV, pero no quieres liarte conectando cables de tu videocámara a tu televisor, así que vas a una tienda de electrónica local para comprar un "adaptador 8mm/VHS". Eliges algo que pone que es un adaptador VHS. Pero para tu desilusión la cinta de 8mm no encaja. [...] El vendedor contesta que no existen adaptadores para cintas de 8mm. Respondes, "pero mi primo de Jersey tiene uno, mete la cinta de la cámara en el adaptador y lo pone en su VCR". Pero el vendedor tiene razón. ¡NO HAY NINGÚN ADAPTADOR 8mm/VHS!