Críticas a Javier Solana tras acusar a Biden de dar "una bofetada a Turquía" por el "supuesto"

genocidio armenio. El exministro de Asuntos Exteriores y ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, ha sembrado la polémica este domingo en redes sociales al asegurar que no entiende el reconocimiento por parte de Estados Unidos del genocidio armenio "supuestamente cometido" en 1915. "Una bofetada a Turquía", ha escrito en Twitter el ex alto representante de la Unión Europea. Arturo Pérez-Reverte ha criticado duramente las palabras de Solana. "Es natural que en materia de genocidios no acabe usted de entender nada.