Critican a EA por la Legacy Edition de FIFA 22 en Nintendo Switch: Es un port de FIFA 19

El día de ayer se estrenó FIFA 22 en todo el mundo y en todas las plataformas, con el cual Electronic Arts busca innovar la franquicia haciendo uso de nuevas tecnologías, como los trajes de captura de movimiento usados en jugadores profesionales de alto rendimiento. Sin embargo, la versión de Nintendo Switch no puede presumir lo mismo, pues es un port de FIFA 19. No por nada la versión de Nintendo Switch se llama “FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition”, pues en realidad se trata de un parche sobrevaluado, pues no cuenta con mejoras gráficas.