Cristina Cifuentes: "Que la Universidad lleve el caso a la Fiscalía es una buena noticia"

La presidenta madrileña ha reaccionado tras conocerse que la Universidad Rey Juan Carlos va a llevar su máster a la Fiscalía: "Siempre he apoyado cualquier actuación que lleve a cabo la Universidad". "Quiero recordar que he sido la primera que he tenido que ponerlo en manos de los juzgados. Si se pone en manos de la Fiscalía se lleva hasta el final, si ha habido irregularidades, que haya consecuencias", ha asegurado Cristina Cifuentes.