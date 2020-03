Catolicismo y Protestantismo ante el Coronavirus (Jesús G. Maestro)

(...) Los países de genealogía protestante no han mostrado ningún interés en anteponer la vida de sus ciudadanos frente a los valores del dinero, las finanzas y el mercado. Así son los "amigos del comercio", amigo Antonio [Escohotado]. Se vive para trabajar, no se trabaja para vivir, en esta frase se resume todo. La impresión que ha transmitido, francamente sin disimulo, alguna autoridad suprema de la política británica, ha sido inequivocamente que la vida de Inglaterra es más importante que la vida de los ingleses. Esta es la verdadera ética protestante, un comportamiento según el cual la vida del grupo está por encima de la vida del individuo. Un auténtica inversión de la moral católica, en virtud de la cual el grupo ha de velar para proteger la vida de sus miembros, porque para un católico la vida del grupo se preserva preservando la vida de cada uno de sus miembros. La solidaridad, que ha tenido una cuna católica, tiene ahora una sepultura protestante (...)

(Jesus G. Maestro, Cristianismo y Protestantismo ante el Coronavirus: dos formas de estar ante la enfermedad)

Y eso publicado el 16/03/20, antes de conocer la posiciones de países como Holanda o Alemania...

A continuación les dejo el enlace de la interesante crítica del momento internacional actual, muy dura como no puede ser de otra forma desde el materialismo filosófico, del maestro (valga la redundancia) Jesús G. Maestro. He decidido no transcribir la reflexión a letra por no hacer la lectura demasiado larga, el vídeo son apenas nueve minutos:

www.youtube.com/watch?v=3Lu3imKZDlc

P.D.:Agradecimientos a @Sueñolúcido por colgar este vídeo el pasado 17/03/20 en la sección de noticias.