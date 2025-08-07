La crisis de vivienda avería el ascensor social en España (y la devuelve al medievo)

Estratificación social que recuerda, en su esencia, a las jerarquías fijas del medievo. El acceso a la propiedad vuelve a depender de la herencia, como en los viejos tiempos de los señoríos. Este modelo nos aproxima a una forma de feudalismo urbano. En el medievo, los campesinos vivían en tierras ajenas, pagando rentas a señores que no trabajaban pero acumulaban poder por el simple hecho de poseer. Hoy, muchos inquilinos viven en viviendas de fondos de inversión o rentistas que no producen, pero extraen rentas de una necesidad básica.