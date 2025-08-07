edición general
La crisis de vivienda avería el ascensor social en España (y la devuelve al medievo)

Estratificación social que recuerda, en su esencia, a las jerarquías fijas del medievo. El acceso a la propiedad vuelve a depender de la herencia, como en los viejos tiempos de los señoríos. Este modelo nos aproxima a una forma de feudalismo urbano. En el medievo, los campesinos vivían en tierras ajenas, pagando rentas a señores que no trabajaban pero acumulaban poder por el simple hecho de poseer. Hoy, muchos inquilinos viven en viviendas de fondos de inversión o rentistas que no producen, pero extraen rentas de una necesidad básica.

Autarca #1 Autarca *
120.000 viviendas de protección oficial salieron en el 95. Y es una cifra baja comparada con las de los 70/80

Hoy que es más necesaria que nunca, suerte si un año salen 12.000
Supercinexin #10 Supercinexin
#1 Total, para que salgan a 250.000€ y luego los que las compran las vendan al cabo de unos años por 340.000, por mí como si el número de VPOs es cero.
Autarca #11 Autarca
#10 precisamente una característica de la vivienda de protección oficial es que no se puede revender alegremente

Ni tampoco alquilar
HeilHynkel #5 HeilHynkel
¿qué rebuznan estos ahora si la vuelta a la Edad Media es lo que defienden todos estos libertarras?
vviccio #7 vviccio *
No es una crisis; son décadas de dejación de funciones de diferentes gobiernos.
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Si tuviéramos un gobierno progresista de coalición de izquierdas solucionaría este problema en cero coma.
Luca7 #4 Luca7
#3 se va a cagar la derecha como toque poder, mil huelgas generales y tomas del congreso a diario.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 no te quepa la menor duda. Y si no es así, será porque los inflarán a gambas todavía más que estos miserables.
#2 Borgiano
Ah, ¿que había ascensor social?
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Ya estaba averiado.
#8 slender_1
Los fondos pagan a los partidos mayoritarios así que no se va a construir más.
