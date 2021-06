Criptomonedas y FIAT. La Historia y comparasió sosegadas

A partir de la lucha constante entre los detractores y supporters de unos y de otros, y gracias a la iniciativa de @PasaPollo de ser normales, se viene el artículo definitivo para cerrar los debates recurrentes sobre las "monedas" crypto, y sus ventajas y desventajas contra una moneda FIAT! Os pido debate sosegado de cada uno de los puntos y la total adherencia a los ideales de debatir y que esto no parezcan los comentarios en Disqus de El Chapuzas Informático. Dicho eso, empezamos con...

EL VALOR REAL DE UNA MONEDA ACTUAL, O COMO NADA QUE NO SEA EL TRUEQUE NO TIENE VALOR INTRÍNSECO:

Partamos de la base de que el trueque no es precisamente ideal. Tener que acarrear 150 sacos de patatas nuevas hasta Murcia para poder comprarme un PC nuevo en PCComponentes no se ve practico, y además requiere que me acepten las patatas para empezar. Se requiere la existencia de un intermediario de valor equivalente. Una moneda. De un valor estable para evitar que la inflación o deflación destrocen mi economía, o la del que me dio esa moneda a cambio de los correspondientes bienes y servicios.

Las monedas originales, basadas en metales "preciosos", tenían un cierto valor, aunque discutible. El uso de esos materiales escasos y queridos se basaba en gran medida en que obtenías un valor equivalente con tu transacción. Pero eso si esos metales tienen utilidad real, y eran escasos, inmovilizaba ese valor para su uso como "token". Y eso afectaba a la economía y al valor de la propia moneda. Por otra parte, ocupaban un espacio y tenían un peso, que provocaba que al manejar monedas de manera habitual y en grandes volúmenes tuvieran ciertos inconvenientes.

Así surgen los primeros billetes (Pagarés vinculados a una cantidad X de oro guardada en la cámara del banco). Elimina unos de esos cuantos inconvenientes e instaura el primer paso a las monedas actuales: La Confianza. Confianza en el banco pueda responder con el oro adeudado cuando lo solicites en tu ventanilla. Y, como sabemos, esos primeros bancos no podían normalmente responder al 100%. Parte de esos billetes se emiten como deuda a cuenta del banco, reflejado en sus cuentas y libros, que se compensa con los beneficios derivados de la actividad. Préstamos. Hipotecas. Si el encuadre es correcto todo funciona como la seda, mientras que los clientes no entren en pánico y decidan todos retirar el dinero al mismo tiempo (que casos ha habido a lo largo de la historia).

Pero seguimos con uno de los problemas de las monedas anteriores. El oro sigue inmovilizado en la cámara del banco. Sigue siendo un token, pues ese oro no puede emplearse para otros usos. Y eso influye en su valor. También sigue sujeto a vaivenes. La extracción de las minas, oferta y demanda, su uso como valor refugio... Todo eso da lugar a inestabilidades del sistema económico. Y un sistema que es inestable no es un sistema próspero. Puede que haya gente que se lo lleve calentito, pero a costa de tremendas pérdidas por el otro lado.

Y así se pierde el factor oro. Los estados, mucho más estables, longevos, y con muchísima menos corrupción que la de años y siglos anteriores (aunque nos hace falta mejorar mucho mas), y lo más importante, cierta informatización, (que permite transacciones más ágiles, eficientes, y la más fácil detección de descuadres de caja), provocan otro cambio de paradigma. El oro deja de ser el patrón de valor de la moneda, y transforma el sistema en otro basado 100% en la confianza.

Las monedas de curso legal se convierten totalmente a un sistema de tokens respaldados por el estado. Tokens sin ningún valor real, pero con garantías de que, en caso de quiebra de un banco, el grueso de los depósitos se respaldan por el estado (En españa la garantia se aplica a los primeros 100k €).

LAS CRYPTO. LA PRUEBA TRABAJO, LA PRUEBA DE IMPLICACIÓN, Y QUERER HACER LO MISMO QUE ANTES PERO CON NOMBRES CHACHIGUAIS.

Bitcoin lo empezó todo. La nueva moneda, con un concepto teórico básico bastante bueno e idealista, parecía la panacea. Una moneda de control descentralizado para evitar que los "corruptos" gobiernos pudieran meter las manos en ella. De número limitado, para evitar la impresión descontrolada y la temible inflación. Y tremendamente difícil de rastrear por su naturaleza encriptada.

Como en toda moneda, necesitas una contabilidad, para evitar que los sospechosos habituales creen entradas y salidas falsas. La contabilidad es el llamado Blockchain. Las entradas y salidas entre los distintos monederos quedan grabadas en la cadena de bloques, de manera encriptada a su vez. Pero claro, no todo el mundo puede modificar esa contabilidad. ¿Quién lo hace y cómo?

La prueba trabajo, PoW en las siglas en inglés, es uno de esos métodos. Los llamados mineros (Si un asturiano de hace 50 años nos leyera nos reventaría el cielo de la boca) calculan complejas operaciones matemáticas que necesitan enormes cantidades de fuerza computacional para añadir bloques nuevos a esa cadena. Crean nuevas entradas y salidas en esa contabilidad a cambio de una cantidad cada vez menor de Bitcoin, y su descentralización y encriptación evitan que hagan entradas falsas (esto es puenteable, pero las condiciones para que esto ocurra son bastante estrictas y necesitan que más del 50% de la red de mineros sea comprometida o trabaje en conjunto).

Los inconvenientes del PoW son claros. Los elementos que hacen al sistema seguro ante posibles intentos de modificar falsamente esa contabilidad, la hacen tremendamente ineficiente. La relación de capacidad de escritura en esa contabilidad, con respecto a la energía consumida, es abismal. Dentro de las Crypto, las basadas en PoW tienen todas ese problema en mayor o menor medida, y teniendo en cuenta que la seguridad de la red está relacionada de manera total con la cantidad de electricidad consumida, no parece que tengan una solución a la vista.

La otra alternativa es la Prueba de implicación (PoS). Basa su sistema en la misma descentralización que el método anterior, pero la capacidad de realizar entradas y salidas se basa en el simple hecho de que el señor contable debe de poner una cantidad X de Criptomoneda como depósito. El señor contable, en este caso, son todos los monederos. Existe un proceso aleatorio, pero basado en ciertos parámetros, para seleccionar el contable válido en cada caso, y en esencia parece un sistema mucho más seguro para la red en general, amén de mucho más rápido y eficiente energéticamente. Por otra parte, los monederos han de estar online siempre, lo que abre la puerta a hackers que quieran hacerte el equivalente electrónico a sacarte una navajilla y pedirte la cartera. Que tu cartera esté siempre disponible online para que cualquier advenedizo con conocimientos tenga la capacidad de robarte, en ciertas comunidades esto puede ser un motivo suficientemente grande para no adoptar este tipo de monedas.

LOS EXCHANGES, LAS STABLECOINS Y LA BANCA PRIVADA TRADICIONAL CHANCHULLERA CON UN LAVADO DE CARA.

Reconozcámoslo, la adopción de las crypto está en pañales y eso dificulta su uso real como moneda de dia a dia, por mucho que existan ciertas excepciones. Eso requiere tu paso si o si por los Exchanges, cambistas de moneda, que a cambio de jugosas comisiones cambian cryptos entre ellas o por monedas FIAT (Euros y Dólares). Y ahora mismo, las comisiones son absurdamente altas.

No solo se cambia a una moneda FIAT porque decidas que debes de ir a comprar el pan, no tengas suelto, y por lo que sea el panadero no te acepta Dogecoin. Lo más normal es asegurar tus ganancias en el mercado cripto, tan volátil, yendo a un valor refugio, que en este caso, serían monedas FIAT de referencia (euro y dólar americano). Esto presenta problemas, además de las comisiones de compraventa, te encuentras con que una vez ese dinero sale del mercado crypto debe tributar su IVA (no es una moneda oficial, y en españa se considera un bien), y su IRPF. Y, avezado lector, eso no le interesa al trader de pro.

Por eso aparecen las stablecoin, monedas de valor estable ancladas al valor de una moneda de referencia. Su sola existencia plantea el primer problema grave de la situación actual de las criptomonedas. Son tan inestables, con subidas y bajadas, que necesitan un valor refugio que depende a su vez de las FIAT. Las Crypto necesitan estabilidad para que se pudieran adoptar de manera masiva como medio de cambio, pero al no tenerlo, su única manera de mantenerse relevantes y no desaparecer del ojo público, es anclarse de manera secundaria a las monedas FIAT para que los especuladores sigan haciendo transacciones.

Por otro lado las stablecoins están ancladas al valor de las monedas FIAT porque no son Cryptos al uso. Son tokens en las que el exchange que la controla dice que tiene los dólares (o euros, o otra FIAT de confianza) guardaditos en la cuenta del banco, y tu compras y vendes cryptos con un equivalente para evitar los costos de impuestos y comisiones de ocurrirían al comprar dolares reales. Esto es bastante preocupante. Esencialmente operar con una stablecoin es usar dinero FIAT con una entidad interpuesta que jura que en su cámara tiene el "oro" metido en la cámara. Acabamos de volver al patrón Oro y no nos hemos dado cuenta en absoluto. Pero ahora el Oro ni siquiera es físico, sino que es un apunte contable de moneda FIAT. Y todo eso en un sistema basado en la CONFIANZA de que nadie mete dinero en la caja. Si sois conscientes del castillo de naipes que se está montando vereis lo peligroso que es.

Podria ahondar ahora la historia de como el Thether (stablecoin del dolar) tiene graves problemas, pero podeis leerlo en el Blog de Matt Ranger que se meneó por aqui anteriormente y que lo explica mil veces mejor que yo. Pero si os doy un resumen muy rápido. Los bancos no quieren trabajar con los exchanges. Inconvenientes como leyes y la volatilidad de las crypto lo impiden. Y los exchanges (en este caso binance) necesitan obtener dólares para respaldar los stablecoins que están emitiendo. Graves casos de pérdida de modos de obtener esos dólares de bancos que les cortan el grifo, compras de bancos de manera directa para obtenerlo, y la destrucción de estos cuando los involucrados con los bancos comprados se dan cuenta de lo que está pasando, llevan a meterse en cama con gente poco recomendable (blanqueadores de dinero), que provocan pérdidas por comisiones y directamente el robo de parte de sus fondos. Y por último entra en todo esto la administración americana, congelando los activos de los blanqueadores, y con ellos los que el exchange tenía metidos con sus socios de cama. Ese dinero no va a volver. Y si no va a volver, el thether no puede estar respaldado en su totalidad a menos que la empresa declare pérdidas y se endeude.

Esta historia viene a que no es aislada. Los exchanges funcionan cambiando monedas FIAT y Crypto entre ellas mismas y las otras. La seguridad de los intercambios ya no viene de la seguridad del blockchain (transferencias de una moneda entre particulares), si no de los apuntes contables ordinarios de una empresa privada con menos regulación de la que tiene que soportar un banco normal.

Si esa empresa usa Tether, jurando que tiene el dinero para respaldarlo, para comprar bitcoin entonces el valor del bitcoin sube. Pero si ese Tether no tiene el valor que dice tener, porque la empresa no puede respaldarlo, entonces el Bitcon, inflado por la propia burbuja especulativa, esta también inflado por un valor falso del tether. Y si ese volumen de compra de bitcoin es muy alto (que lo es) entonces el problema es enorme. La empresa puede mantener la farsa, porque hasta hace relativamente poco, el valor del BTC subía de manera constante, lo cual cubre las pérdidas provocadas por la falta de respaldo. Esto, y una contabilidad creativa hacen el resto.

Todo lo anterior no tiene por que ser necesariamente cierto (que tiene bastantes trazas de serlo, aunque aún no es un hecho totalmente probado), pero la sola posibilidad de que lo sea debería preocupar a cualquiera con una exposición a ese mercado.

LA COMPARACIÓN FINAL. FIAT VS CRYPTO.

Ser consciente de que una solución mejor no existe es, desde mi punto de vista, es el primer paso en esta discusión. Los dos tienen problemas que lo único que nos permite es elegir el sistema menos malo.Las monedas FIAT y Crypto tienen demasiadas características similares para obviarlas. Su supervivencia y uso real estan vinculadas inevitablemente a su estabilidad. Una moneda deflacionaria, como bien saben en Alemania, puede provocar una crisis economica. Y no hace falta que preguntemos los problemas de una moneda que sufre una inflaccion sin control, que nos sobran los ejemplos. Por tanto:

Que una moneda pueda subir o bajar su valor sin que exista un metodo de control para poder paliar los efectos de ella en la economia suena mal. Que en caso de la caida de una Banca, los depositos de una crypto no esten asegurados y la moneda FIAT del pais correspondiente si. Que la propia existencia de las Crypto esta atada a dia de hoy a las FIAT para mantenerse relevante. Que las stablecoin son un riesgo. Que el mercado crypto tiene una evidente burbuja, y como todas las burbujas debe de estallar. Que si hay una burbuja, la unica manera que tienen los actores implicados de retrasar su estallido lo mas posible, IMO, es forzar la entrada de mas capital. De ahi la tremenda proliferacion de publicidad de exchanges en los ultimos tiempos.

Y por ultimo, si has leido todo el articulo y llegado hasta aqui no puedo mas que darte las gracias y espera un debate constructivo en los comentarios. Nos vemos.