¿Qué es la prueba de participación o Proof of Stake? Comparación con Proof of Work y transacciones tradicionales. ¿Porqué es el futuro y muchas monedas se están moviendo hacia este algoritmo, incluyendo Ethereum 2.0? En este vídeo didáctico veremos una explicación simplificada de Proof of Stake, su funcionamiento y sus diferencias con el Proof of Work utilizado por bitcoin