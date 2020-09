Crean Civvl, un Uber para desahuciar a la gente [EN]

"El desempleo está en niveles record y muchos no pueden o no quieren pagar su alquiler o su hipoteca", afirman sus anuncios. "Estamos siendo contratados por dueños frustrados y bancos para asegurar las propiedades residenciales". La compañía busca maneras de saltarse la prohibición de los desahucios a nivel nacional durante la crisis del covid en EEUU, en particular mediante la "presión" a los inquilinos. Según sindicatos de inquilinos, Civvl funciona así: "¡No somos matones! Solo te ponemos en contacto con alguien dispuesto a hacer el trabajo"