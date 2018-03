Crean una app para dar tu consentimiento antes de tener una relación sexual

No siempre es no. Partamos de esa base. Pero, ¿cuándo es sí? Es por ello que una empresa holandesa ha creado una app para dar tu consentimiento e indicar tus preferencias antes de tener una relación sexual. De este modo, nadie tendrá la tentación de propasarse y sabrá en todo momento lo que puede y no puede hacer. También ofrece a los usuarios la posibilidad de consentir o denegar determinadas prácticas, por ejemplo, el uso de condón (siempre tan necesario), la garantía de que no son portadores de una enfermedad de transmisión sexual (ETS), etc