El COVID-19 habría circulado en Florianópolis antes que en China

Tras un estudio realizado por el laboratorio de microbiología de la Universidad de Burgos junto a la brasileña Universidad Federal de Santa Catarina, se descubrió que el coronavirus, a diferencia de lo que se creía hasta el día de hoy, no tuvo su origen en Wuhan, China, sino que ya estaba presente algunos meses antes en Florianópolis. La investigación, que fue publicada en la revista científica Science of the Total Environment, indica que el coronavirus ya estaba presente en la ciudad de Brasil entre el 19 y el 27 de noviembre de 2019