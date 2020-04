Covid-19 en el 12 de Octubre: Línea roja en la UCI

La muerte está a punto de llegar al box 206. Son las 12:34 del viernes y el paciente no responde al tratamiento. Dos de sus familiares esperan junto a él cubiertos por buzos blancos. El hombre está sedado, con el pecho subiendo y bajando al compás del respirador. La despedida va acompañada por el pitido de los monitores: 66 de frecuencia cardiaca, 45 de saturación de oxígeno y 20 respiraciones por minuto. "Esos números ya no dicen nada. En cuanto se le quite el respirador, los pulmones dejarán de funcionar y el corazón de latir".