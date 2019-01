La costumbre de comer un diente de ajo cada mañana en ayunas no sirve absolutamente para nada

La costumbre de comer un diente de ajo cada mañana en ayunas no sirve absolutamente de nada. Esto no quiere decir que sea una costumbre insana ni que el ajo no tenga sus virtudes nutricionales, que las tiene e incluso la OMS recomienda incorporarlo en una dieta sana y variada. Pero de ahí a curar el cáncer, prevenir ataques de corazón, adelgazar, etc...