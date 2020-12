El coste de la ambigüedad

"La soberanía nacional reside en el pueblo...La Monarquía es la única explicación posible a esta rectificación en la formulación del principio de legitimidad democrática. El constituyente no quiso o no pudo formularlo sin ambigüedad y dejar claro que La Corona es un órgano, pero no un poder del Estado, porque, al ser una magistratura hereditaria, no puede tener legitimación democrática. La Monarquía no es necesariamente antidemocrática, pero sí es necesariamente a-democrática. El Rey no puede, en consecuencia, ser portador del poder del Estado.