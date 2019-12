No es raro que entre adultos o generaciones distantes, conversaciones triviales y otras no tanto, contengan o partan de alguna referencia a Los Simpson. Esto es posible debido a los más de 500 episodios de Los Simpson y las reposiciones de los mismos. Aunque Los Simpson no fueron creados para la audiencia infantil, siempre gustaron a los más pequeños. Para los adultos supone un nexo con adolescentes y niños.