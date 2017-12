Cortometraje "The Secret of Monkey Island" realizado por Fans

Cuando un videojuego sigue estando de actualidad décadas después de haber sido publicado, es un síntoma inequívoco de que tiene algo especial que lo hace único. El director Daniele Spadoni publicó su particular homenaje al juego, un cortometraje sobre The Secret of Monkey Island. Un interesante Fan Film realizado por aficionados rodado con actores reales, basándose en parte del argumento del juego original.