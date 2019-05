El cortijo de Alcalá: PP y PSOE cedieron pisos a funcionarios sin control ni alquiler

El ayuntamiento no tenía un inventario de su patrimonio. En 2018, se encontró viviendas cedidas hace 20 años con contratos caducados y en las que viven personas distintas a los beneficiarios. La historia se repite en una veintena de viviendas públicas fuera del control municipal, cedidas a funcionarios entre los años 1986 y 2007, es decir, en distintos periodos en los que la localidad ha estado gobernada por el PSOE y el PP. En otros casos, no hay ni fechas. Un cortijo particular del que unos pocos se han beneficiado.