La corrupción honrada del PSOE

Me hace mucha gracia todo el énfasis que se está poniendo en repetir que los dirigentes del PSOE condenados por los ERE no se llenaron los bolsillos,a diferencia de los Bárcenas,..y los Emepunto. Vaya tontería. La corrupción puede llenar mucho un bolsillo o un poquito muchos bolsillos,pero sigue siendo corrupción. No hay honorabilidad ni siquiera cuando se practica con buenas intenciones. La única diferencia entre la corrupción PP y PSOE es que la derecha se corrompe neoliberalmente,beneficiando solo a unos pocos,y el socialismo español se corr