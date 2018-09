La corriente de Monereo y Anguita se abre paso en Podemos con polémica y división

"No podemos permitir que las personas mueran en el Mediterráneo, pero si no tienen derecho de asilo, tenemos que enviarlos de vuelta a su país rápidamente"; "si eres de izquierdas y tienes el mismo discurso en esta cuestión que la patronal, entonces tienes un problema"; "si Rousseau levantase la cabeza estoy seguro de que no defendería los flujos masivos de migrantes de un país a otro". Estas son solo algunas de las líneas maestras del discurso y programa de esta nueva corriente que en España están tratando de importar Anguita y Monereo.