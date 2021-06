Corredora transgénero declarada no apta para las pruebas olímpicas femeninas (ENG)  

La corredora transgénero CeCe Telfer acaba de recibir la noticia de que no podrá participar en los Juegos Olímpicos de este año, ya que se le declaró "no apta" para competir en los 400 metros con vallas por no cumplir con las regulaciones de Atletismo Mundial para la elegibilidad, informó Associated Press el miércoles por la noche. Telfer está de acuerdo con la lógica de la NCAA y le dijo a ESPN que "en todo caso, competir contra mujeres cisgénero es una desventaja".