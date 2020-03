Coronavirus: por qué no hay que hacerle la ola a China

No, no hay que hacerle la ola a China. Lo que necesita China es aplicar más y mejor los derechos humanos, su gran asignatura pendiente. Al contrario de lo que defiende su Gobierno, la violación de los derechos humanos de unas personas no beneficia a los derechos de la mayoría, sino que, como se ha visto en esta situación, perjudica también a la mayoría. Si lo hubiera hecho desde el principio, quizá la humanidad no se encontraría en esta gravísima situación.