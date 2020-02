Corea del Sur abandona Windows y se pasa a GNU/Linux

Esta noticia parece antigua, pero no lo es. O no en su totalidad. Hace meses, Corea del Sur avanzó sus planes de abandonar Windows, mas tarde, otros países como Rusia y China, estuvieron de acuerdo y prometieron hacer lo mismo. En los tres casos, el destino elegido sería Linux y el momento de iniciar el viaje parece que ya ha llegado, por lo menos en el caso de los coreanos. Y motivos no les faltan.