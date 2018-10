Coque Malla: Vox ha usado una canción mía que media España cree dedicada a la cocaína

El cantante advierte al partido de Abascal que ha utilizado en su mitin de Vistalegre un tema suyo que la gente piensa dirigido a la droga y que en realidad habla de una relación homosexual. "Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por fin han abierto sus mentes y han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo, que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección"