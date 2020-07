¿Conviene apagar la nevera y el congelador cuando nos vamos de vacaciones?

El gasto de la nevera y el congelador representa como media casi el 19% del gasto en electricidad de una vivienda. Si nos vamos a marchar por más de tres semanas, aunque nosotros ya he dicho que no somos partidarios de los apagados y encendidos, puede que compense apagar el congelador, pero no por menos tiempo, porque luego en el arranque desde la temperatura ambiente y hasta llegar a los -18ºC, el aparato gasta bastante, sobre todo en verano. Los expertos no recomiendan los apagados porque inciden negativamente en la vida del aparato