Contraataca a los terroristas a puñetazos y al grito: “¡Jodeos, soy del Millwall!”

Roy Larner está siendo noticia en los medios ingleses después de enfrentarse a los terroristas, a pesar de estar estos armados con un cuchillo. [...] “Fui hacia ellos como un idiota, pero necesitaba hacer algo”, afirma. “Di unos pasos hacia ellos y les grité ‘¡Jodeos, soy del Millwall!’ y empezaron a atacarme. Me paré a luchar contra ellos mientras los demás corrían, y me dañaron porque estaba yo sólo contra los tres. Me apuñalaron y cortaron ocho veces, había sangre por todas partes, pero por suerte no me mataron”, concluyó