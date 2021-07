Consuelo Ordoñez, víctima de ETA: "El PP nos utiliza para hacer oposición, intoxica con mentiras e incita al odio"

En primer lugar, porque sus familias son víctimas del terrorismo. Fueron crímenes atroces del terrorismo parapolicial, encima con agravantes. ¿Cómo no voy a querer para ellas lo que quiero para todas y cada una de las víctimas del terrorismo? La mitad de las víctimas del GAL no tiene sus casos resueltos. La justicia y el acceso a la verdad es uno de los principios fundamentales de COVITE. Voy a luchar hasta que me muera por esto. La obligación de los tribunales es practicar todas las diligencias posibles, que además no practicaron cuando podría