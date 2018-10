Consuelo Morán, la alcaldesa que cobra seis euros por pleno y los dona para plantar árboles

Dona los seis euros que cobra por sesión plenaria para plantar árboles. Sobre su sueldo dice que es una cantidad "simbólica" que "ni siquiera cubre los gastos de la gasolina" que gasta cada fin de semana para desplazarse desde León, su lugar de residencia habitual, hasta Matilla de Arzón, donde llega los viernes al mediodía. "Pero no me importa, no me presenté por el dinero porque de esto no ganas nada, por eso no hay gente que quiera presentarse a ser alcalde de localidades pequeñas".