¿Te consideras perezoso? Cómo hacer de este pecado una virtud

A estas alturas del verano, los que se han ido ya de vacaciones seguro que echan de menos aquellos días en los que no había nada que hacer, tan solo descansar y disfrutar del tiempo libre. Aquellos que todavía no se han ido, sin embargo, cuentan los días para silenciar las notificaciones del correo o viajar a un sitio remoto para desconectar de la rutina. Y los que se encuentren en estos momentos de camino o en mitad de su aventura vacacional, posiblemente se pregunten de vez en cuando si la vida no podría ser más fácil o, como mucho, más lenta