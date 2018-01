El Consejo de Europa constata que España ha obviado sus recomendaciones para luchar contra la corrupción

España no ha cumplido con ninguna de las once medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción. Cuatro recomendaciones no han sido implementadas y otras siete lo han sido parcialmente. Es la conclusión del informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO, en sus siglas en inglés), que ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de las recomendaciones "globalmente insatisfactorio".