Consejero madrileño dice que el pin parental que defiende Vox “avergüenza socialmente” y es “residuo del siglo pasado”

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido (Cs), ha asegurado este viernes que el pin parental defendido por Vox “avergüenza socialmente” y se trata de un “residuo del siglo pasado”. “Mientras estemos aquí no va a haber ni pin parental, ni neandertal, ni pin oculto, ni encubierto, ni semipin. No va a haber ni pin ni pon. No va a haber absolutamente nada porque no estamos para eso”