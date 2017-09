El Congreso vota hoy declarar nulas todas las sentencias políticas del franquismo

La proposición no de ley, impulsada por el PSOE,incluye una referencia expresa a la condena del ex presidente de la Generalitat de Cataluña,Lluis Companys,ejecutado por la Dictadura franquista en 1940.El PP no apoyará la iniciativa al considerarla “innecesaria”,mientras Unidos Podemos votará a favor y Ciudadanos presentará una enmienda al texto.Se trata de un gesto simbólico,dado que lo que hoy se vota es una proposición no de ley,no vinculante para el Gobierno,pero que implica un avance sobre la redacción de la Ley de Memoria Histórica..