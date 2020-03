Congresista de EE.UU. interroga al director del CDC sobre el coste del test del coronavirus [ENG / subs]  

[El CDC es el centro de control de enfermedades]. P: ¿sabe usted cuanto cuesta, para alguien sin seguro médico, un test completo? A: No. P: Como en el precio justo. ¿cuánto diría que cuesta un test básico? R: No lo sé. P: $36. ¿y un test metabólico? [...] Sigue machacando, hasta llegar a $1131 sin aislamiento, y $4000 más con aislamiento. P: ¿sabe usted que es 42 CFR $71.30? R: No. P: Es la directiva que ya existe que le da a usted como director de CDC autoridad para asumir los costes que sean necesarios para proteger a la población."