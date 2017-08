El confuso y caótico futuro de la televisión ha llegado

Si eres como los millones de estadounidenses que han cancelado su servicio de televisión por cable en los últimos años, quizá te resulte familiar el fenómeno que he comenzado a llamar “la caza”. Se trata de lo siguiente: en un momento decides ver uno de tus programas favoritos, en mi caso “Fixer Upper”, de HGTV. Te sientas en el sillón, enciendes la televisión y vas saltando de aplicación en aplicación, intentando recordar en cuál de los cinco servicios que tienes está el programa. ¿Era Netflix? Mmm, no. ¿HBO Go? No.