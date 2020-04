El confinamiento infantil no tiene base científica

José Luis Pedreira, uno de los responsables gubernamentales de trazar un plan para el desconfinamiento infantil, afirmaba que los niños son “transmisores muy activos” del virus, y añadía que “En casi todos los países europeos, la familia es la estructura nuclear y en España la familia se entiende de forma ampliada con abuelos en las casas”. Esta afirmación, no sustentada en datos concretos, no solo no explica por qué hay un número elevado de contagios en Madrid y Barcelona.