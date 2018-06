La confesión de un abuso sexual: "Pensé que si ella no me decía que no, yo podía seguir"

Luis (nombre ficticio) reconoce que hace cuatro años abusó de una amiga mientras dormían juntos: "Empecé a tocarla y aunque ella estaba parada, yo seguía. Pensé que se trataba de avanzar hasta que ella dijera que no". "Nadie me dijo que la había cagado. Alimentaron mi historia de que quizá ahora se arrepentía pero de que en ese momento seguro que quería y que si no, no se hubiera metido conmigo a la cama", asegura. "Ahora ya no veo a las mujeres como alguien con quien seguir intentándolo a ver si caen. No entiendo cómo entonces me costó tanto v