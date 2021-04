El conductor de la excavadora del canal de Suez durmió 3 horas al día; no le pagaron aún las horas extras

Cuando el conductor de excavadoras Abdullah Abdul-Gawad se enteró de que había una emergencia en el canal de Suez, pensó que eso iba a significar que no tendría trabajo ese día. Sin embargo, las horas que le esperaban —y los cinco días y noches siguientes— le depararon todo lo contrario. El 23 de marzo, el Ever Given, un buque portacontenedores del tamaño de un rascacielos, terminó encallado en las orillas del canal, y el jefe de Abdul-Gawad se puso en contacto con él de inmediato.